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Haberler Gündem Trafik Denizli İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Denizli İzmir Arası Kaç Saat?
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Denizli İzmir arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Denizli İzmir arası kaç saat?

Özellikle yaz sıcaklarının kendini yavaştan hissettirmesiyle birlikte seyahat planlarına başlarız. Tatil planlarını yaptığımız şehirlerden biri de İzmir’dir. Sımsıcak kumsalı, tertemiz denizi ve eşsiz atmosferiyle İzmir, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Denizli İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Denizli İzmir Arası Kaç Saat?
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İki ilimizde Ege Bölgesi’nde yer aldığından dolayı birbirlerine son derece yakın mesafede bulunmaktadır. Şehirlerarası seyahatlere çıkmadan önce kaç saatte bölgeye ulaşım sağlayacağımızı, iki şehrin arasının kaç km olduğunu merak ederiz. İşte, ulaşım detaylarıyla ilgili akla takılan tüm soruların cevaplarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Denizli İzmir arası kaç km, Denizli İzmir arası kaç saat, İzmir Denizli arası arabayla kaç saat sürüyor, İzmir Denizli otobüsle kaç saat sürüyor, İzmir Denizli arası uçakla kaç saat sürüyor?

Denizli İzmir Arası Kaç Km?

Seyahate çıkmadan önce genel bir kilometre değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç duyarız. Bu yolculuğun kaç saat süreceği, varış sağlayacağımız şehrin uzak mı yoksa yakın mı olduğu hakkında bize kısa bir bilgi verir. Denizli İzmir arasındaki mesafe toplam 245 kilometredir.

Denizli İzmir Arası Kaç Saat?

Kullanılan taşıta bağlı olarak iki il arasındaki varış ortalaması değişmektedir. Araçla ulaşım otobüsle ulaşıma oranla daha hızlı sağlanmaktadır. İzmir’e Denizli Aydın Yolu/D320 ve E87 üzerinden 2 saat 59 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. D585 ve Saruhanlu Manisa Yolu karayolunu kullanarak ise 3 saat 15 dakikada ulaşabilirsiniz. İki şehir arasındaki otobüs yolculuğu ise 3 saat 30 dakika kadar sürmektedir. İki şehir arasında gerçekleştirilen uçuşlar ise aktarmalı olarak gerçekleşmektedir. Uçuş süreleri bu aktarmalara bağlı olarak değişmektedir.

İzmir Denizli Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Konfor alanının dışına çıkmak istemeyen kişiler genellikle bir yerden bir yere seyahat ederlerken araçla ulaşım yoluna başvurmaktadır. Araçla ulaşım sağladığınızda belirli bir yük kapasitesi yoktur. Dilediğiniz kadar bavulla bagajı doldurabilirsiniz. Hem bu yönden hem de konfor ve hız yönünde araçla ulaşım ön plana çıkmaktadır. İki şehir arasında araçla ulaşım kullanılan karayoluna göre farklılık taşımaktadır. D585 ve Saruhanlu Manisa Yolu karayolu 3 saat 15 dakika sürerken, Denizli Aydın Yolu/D320 ve E87 yolu 2 saat 59 dakika sürmektedir.

İzmir Denizli Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında gerçekleştirilen sefer sayısı oldukça fazladır. Bu sebeple İzmir Denizli arası otobüs seferleri rağbet görmektedir. Bölgeye ulaşım imkânı tanıyan birçok otobüs firması bulunmaktadır. Otobüs firmalarının kendilerine ait kalkış ve varış saatleri bulunmaktadır. Ayrıca izledikleri yol güzergâhları da farklı olabilmektedir. İzmir ve Denizli arası otobüsle 3 saat 30 dakika sürmektedir.

İzmir Denizli Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Zamandan tasarruf etmek isteyen bireyler genellikle havayolu ile ulaşıma başvurur. Uçakla ulaşım gerek konfor gerekse hız yönünden ön plana çıksa da karayollarına oranla daha maliyetledir. İki şehirde de aktif taşımacılık hizmeti sunan havayolları bulunmaktadır. Ancak uçuşlar doğrudan bu iki havalimanı arasında gerçekleşmemekte aktarmalı olarak uçuş imkânı bulunmaktadır.

Öncelikle Adnan Menderes Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı ya da Sabiha Gökçen Havalimanı üzerine aktarma yapılıyor. Buradan da bekleme süresine bağlı olarak Denizli üzerine hareket edecek uçağın piste yanaşması bekleniyor ve Denizli Çardak Havalimanı’na iniş sağlanıyor. İzmir ile Denizli arası uçakla ulaşım 3 saatten başlayıp 10 saatte kadar uzayabilmektedir. Bu tamamen aktarma bekleme süresine bağlıdır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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