Denizli'nin ilk "Halk Ekmek" fabrikası açıldı

Denizli'nin ilk "Halk Ekmek" fabrikası Merkezefendi ilçesinde hizmeze girdi.

Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ege'nin en büyük entegre ekmek üretim tesisini büyük bir heyecan ile hizmete açtıklarını belirterek, "Yaklaşık 2.5 yıldır Merkezefendi Halk Ekmek'i hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu iş böyle devam etmesin dedik ve sizlere daha kaliteli ürünleri sunmak için bu fabrikamızı açıyoruz. Fabrikamız hemşehrilerimizin bütçesine büyük katkı sağlayacak. Tam anlamıyla hijyen kurallarına uygun olan fabrikamızda sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı yer alıyor" dedi.

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Halk Ekmek büfelerininin bugün itibarıyla 50 mahallede 28 noktada hizmet verdiğini kaydeden Başkan Doğan, "Günlük ortalama 18 bin ekmeği hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yarından itibaren bu fabrikamızda günlük ortalama 25 bin ekmek çıkarmaya başlayacağız. Böylelikle hemşehrilerimizin, bütçelerinden 32 Milyon TL tasarruf etmesini sağlamış olacağız. 3600 metrekare kapalı alanı bulunan bu fabrikamızda günlük 120 bin ekmeği çıkaracak güçte ve kapasitedeyiz. Fabrikamızı bilinçli olarak şehir merkezimizin dışında tuttuk. Yaşanabilecek bir felakette bu fabrikamız üretime devam edecek" diye konuştu.

Başkan Doğan, "Hizmete açtığımız Halk Et mağazamızda emeklilerimiz indirimlerden yararlanmaya devam ediyor. Halk Et mağazamızda çok güzel çalışıyor. Yakında hizmete açacağımız Merkezefendi Halk Market ile de emeklilerimizin ve hemşehrilerimizin yanında olacağız. Merkezefendi Halk Market'imizde de emeklilerimiz indirimlerden yararlanacak. Onların da geçim sıkıntısı yaşadığını biliyor ve bu bilinçli çalışıyoruz. Emeklilerimize moral olsun" ifadelerini kullandı.