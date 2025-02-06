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        Haberler Gündem Denizli'nin ilk "Halk Ekmek" fabrikası açıldı

        Denizli'nin ilk "Halk Ekmek" fabrikası Merkezefendi'de hizmete girdi

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını törenle hizmete açtı. Fabrikanın Ege'nin en büyük entegre ekmek üretim tesisi olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olarak, Denizli'nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıyoruz. Merkezefendimize ve Denizlimize hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:52
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        Denizli'nin ilk "Halk Ekmek" fabrikası açıldı
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        Denizli'nin ilk "Halk Ekmek" fabrikası Merkezefendi ilçesinde hizmeze girdi.

        Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ege'nin en büyük entegre ekmek üretim tesisini büyük bir heyecan ile hizmete açtıklarını belirterek, "Yaklaşık 2.5 yıldır Merkezefendi Halk Ekmek'i hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu iş böyle devam etmesin dedik ve sizlere daha kaliteli ürünleri sunmak için bu fabrikamızı açıyoruz. Fabrikamız hemşehrilerimizin bütçesine büyük katkı sağlayacak. Tam anlamıyla hijyen kurallarına uygun olan fabrikamızda sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı yer alıyor" dedi.

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        Halk Ekmek büfelerininin bugün itibarıyla 50 mahallede 28 noktada hizmet verdiğini kaydeden Başkan Doğan, "Günlük ortalama 18 bin ekmeği hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yarından itibaren bu fabrikamızda günlük ortalama 25 bin ekmek çıkarmaya başlayacağız. Böylelikle hemşehrilerimizin, bütçelerinden 32 Milyon TL tasarruf etmesini sağlamış olacağız. 3600 metrekare kapalı alanı bulunan bu fabrikamızda günlük 120 bin ekmeği çıkaracak güçte ve kapasitedeyiz. Fabrikamızı bilinçli olarak şehir merkezimizin dışında tuttuk. Yaşanabilecek bir felakette bu fabrikamız üretime devam edecek" diye konuştu.

        Başkan Doğan, "Hizmete açtığımız Halk Et mağazamızda emeklilerimiz indirimlerden yararlanmaya devam ediyor. Halk Et mağazamızda çok güzel çalışıyor. Yakında hizmete açacağımız Merkezefendi Halk Market ile de emeklilerimizin ve hemşehrilerimizin yanında olacağız. Merkezefendi Halk Market'imizde de emeklilerimiz indirimlerden yararlanacak. Onların da geçim sıkıntısı yaşadığını biliyor ve bu bilinçli çalışıyoruz. Emeklilerimize moral olsun" ifadelerini kullandı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım da "Havanın soğuk olmasına rağmen, Şeniz Başkanımızın bu hizmeti içimizi ısıttı. Şeniz Başkanımız, Merkezefendi'de anne yüreğiyle ve şefkatiyle hemşehrilerimiz için çalışıyor. Tüm belediye başkanlarımız gerçekleştirdikleri projeler ile ülkemize örnek oluyor. Mutlu bir kent oluşturma hedefi, tüm belediye başkanlarımızın önceliğidir. Şeniz Başkanımızın bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetler ile gurur duyuyoruz. Bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Halk Ekmek Fabrikamız hayırlı olsun" diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası'nın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, hijyen kurallarına uygun olarak fabrikayı incelediler. Açılış töreninde Merkezefendi Halk Ekmek ve Merkezefendi Halk Et ürünleri de katılımcılara ikram edildi.

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