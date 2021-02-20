Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Ev sahibi rakibini 19. dakikada Mesanovic'in attığı golle devirerek 3 hafta sonra galip geldi.
Denizlispor puanını 21 yaparak rakibini geride bıraktı.
Kazanamama serisi 8 maça çıkan ve bu mücadelelerin 7'sini kaybeden Gençlerbirliği ise 20 puanda kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir (Dk. 90 Muhammet Özkal),Fabiano, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud (Dk. 65 Kubilay Aktaş),Recep Niyaz (Dk. 24 Bakalorz),Mesanovic (Dk. 65 Ahmad Yasin-Dk. 90 Hasan Ayaroğlu),Sagal, Rodallega
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 69 Spiridonovic),Arda Kızıldağ, Toure (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan),Polomat, Soner Dikmen (Dk. 88 İlker Karakaş),Piris, Candeias, Furman (Dk. 46 Mugni),Ayite, Sandro
Gol: Dk. 19 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Fabiano, Dk. 83 Murawski (Yukatel Denizlispor),Dk. 83 Candeias (Gençlerbirliği)
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