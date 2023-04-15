Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 4-0 yendi.
Başkent ekibinin galibiyet gollerini Rashad Muhammed (2), Malaly Dembele ve Caner Aktaş kaydetti.
Dembele 45. dakikada kırmızı kart görerek Keçiörengücü'nü 10 kişi bıraktı.
DENİZLİ 2. LİG'E DÜŞTÜ
Denizlispor bu sonuçla 17 puanda kalırken, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Horozlar gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Keçiörengücü ise puanını 50'ye çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Bekir Turaç Böke, Schwechlen (Dk. 6 Okan Derici), Erdal Akdarı (Dk. 70 Ahmet Tekin), Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz, Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Asım Hamzaçebi), Mustafa Çeçenoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Hamza Gür, Rashad Muhammed (Dk. 87 Mikail Okyar), Bardhi, Melih İnan (Dk. 59 Musa Caner Aktaş), Alpay Çelebi (Dk. 87 Haşim Ardan Sarman), Dembele, Bekir Karadeniz (Dk. 46 Malle), Erkam Reşmen (Dk. 88 Taha Batuhan Yayıkcı)
Goller: Dk. 17 ve 83 (Penaltıdan) Rashad Muhammed, Dk. 45+1 Dembele, Dk. 85 Musa Caner Aktaş (Ankara Keçiörengücü)
Kırmız Kart: Dk. 45+4 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Hamza Gür, Dk. 54 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)
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