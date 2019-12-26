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Denizlispor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor

Transfer çalışmalarına başlayan Y.Denizlispor'un, sezon başında MKE Ankaragücü'nden Beşiktaş'a transfer olan ancak Siyah-Beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayan Tyler Boyd'u kiralamak istediği öğrenildi.

Denizlispor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları başladı.


İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yeşil-Siyahlı ekibin Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl MKE Ankaragücü'nde oynayıp sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Boyd'a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş'la görüşmelere başladığı öğrenildi.


Tyler Boyd bu sezon Beşiktaş'ta sadece 6 Süper Lig maçına çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. Denizlispor'un ara transfer döneminde en az 5 futbolcu transfer etmesi bekleniyor.

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