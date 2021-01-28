Süper Lig'de pazar günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Yunan forvet Efthymios Koulouris'i gündemine aldı. Son olarak Galatasaray'dan kiraladığı genç oyuncu Ali Yavuz Kol ile resmi sözleşmeye imza atan yeşil-siyahlılar Koulouris'e teklifini iletip 24 yaşındaki forvetten cevap beklemeye geçti. Ege ekibinin ilk etapta oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Koulouris bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta gol ya da asist üretemedi. Yunan golcü, 2018-2019 sezonunda Atromitos Athen formasıyla 35 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve Toulouse'a transfer olmuştu. Sol bek için Martin Olsson ile görüşmelerini sürdüren Denizlispor İsveçli savunmacının alternatifini de belirledi. Denizlispor, Le Havre forması giyen 26 yaşındaki Tunuslu sol bek Ayman Ben Mohamed için de temaslara başladı. Yeşil-siyahlıların iki futbolcudan birini takıma katmayı hedeflediği aktarıldı. Ayman Ben Mohamed bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı.