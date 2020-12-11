Denizlispor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, taraftarlardan kulübe zarar vermeye çalışan sahte taraftar gruplarının paylaşımlarını dikkate almamasını istedi.

Futbolcu Oğuz Yılmaz ile ilgili doktor raporunun ve banka dekontunun paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili doktor raporunda belirtildiği üzere futbolcumuz Oğuz Yılmaz'ın elinde 'boksör kırığı' olarak tabir edilen el kemiği kırılması meydana gelmiş olup, kendisinin bir yere yumruk atması ile oluşmuştur. Gerçek Denizlispor taraftarlarından tek ricamız kulübün resmi yayın organları haricinde yapılan açıklamalara itibar etmemenizdir. Kuruluş amaçları Denizlispor'a yük olmak değil, Denizlispor'u karşılıksız sevmek olan taraftar grupları amacından sapmış olup, gerçekleştirdiği eylemler ile bu kulübümüze zarar vermektedir."

Denizlispor Kulübü, Fenerbahçe maçının devre arasında, teknik ekibin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcu Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve sonucunda el kemiğini kırdığını belirterek, oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.