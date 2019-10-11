Yücel İldiz'le yollarını ayıran Denizlispor, teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Özdilek'i getirdi.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."
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