Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından biri olan Yukatel Denizlispor'da, resmi sosyal medya hesaplarından transferi açıklanan kanat oyuncusu Bakary Sako'nun henüz imza atıp kampa katılmaması, taraftarı endişelendirdi. Kente gelen ve yönetimle görüşen Malili futbolcunun transferinde halen pürüzlerin olduğu iddia edildi. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun ne zaman resmi mukavele yapacağı merak konusu oldu.

Taraftarlar da sosyal medyadan yönetime seslenerek, Sako konusunda açıklama beklediklerini ve bir an önce transferin nihayete ermesini istediklerini iletti. Kurmaylar ise oyuncuyla son görüşmelerin yapıldığını ve Sako'da herhangi bir sorun yaşanmayacağını vurguladı. Öte yandan, takımın tecrübeli golcülerinden Mehmet Akyüz'ün Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers'ın teklifini kabul edeceği ileri sürüldü.