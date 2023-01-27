Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'nin Derby şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Giorgia Green, deodorant sıktıktan sonra kalbi durduğu için hayatını kaybetti.

Green'in ailesi, o zamandan beri deodorant soluduktan sonra kazara ölen başka gençlerin de olduğunu fark etti. Buna karşılık olarak İngiliz Aerosol Üreticileri Birliği (BAMA) deodorantların "çok açık uyarılara" sahip olduğunu söyledi.

Yasalara göre aerosol deodorantlarının üzerinde "çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız" uyarısının bulunması gerekiyor. Ancak Giorgia'nın ailesi yazının küçük olduğunu ve birçok ebeveynin bu uyarıyı fark etmeden çocukları için deodorant aldığını kaydetti.

"HİÇ KİMSE BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YAŞAMASIN"

Baba Paul Green, "İnsanlar bu kutuların içeriğinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorlar. Ülkede ya da dünyada başka hiç kimse bizim yaşadıklarımızı yaşamamasın isterdim" dedi.

Green, otizmli kızlarının, kokusunu rahatlatıcı bulduğu için battaniyelere deodorant sıkmayı sevdiğini söyleyerek, şunları ifade etti: "Kokusu ona belli bir rahatlama hissi veriyordu. Biraz endişeli hissettiğinde bu spreyi sıkardı ve bu onu rahatlatırdı; çünkü bu eşimin kullandığı bir deodoranttı."

Giorgia'nın ağabeyi onu 11 Mayıs 2022'de yatak odasında tepkisiz bir şekilde buldu.

Baba Green, "Kapısı açıktı, yani kapalı bir ortam değildi. Deodorantın tam miktarı belli değil ama normalde sıkılacak miktardan daha fazla olmalı. Bir noktada, onu solumasının bir sonucu olarak kalbi durdu."

"ÖLÜM NEDENİ KESİN OLMAMAKLA BİRLİKTE AEROSOL SOLUMA"

Giorgia'nın ölümüyle ilgili bir soruşturma gerçekleştirildi ve tıbbi ölüm nedeninin "kesin olmamakla birlikte "aerosol soluma" olduğu belirlendi.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, 2001-2020 yılları arasında 11 ölüm belgesinde "deodorant "tan bahsedildi. Ancak, ölüm belgelerinde her zaman belirli maddelerden bahsedilmemesi nedeniyle gerçek ölüm sayısının bundan daha yüksek olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Giorgia'nın ölüm belgesinde "deodorant" yerine "aerosol soluma"dan bahsedildi.

Giorgia'nın deodorantının ana maddesi olan bütanın, 2001 ile 2020 yılları arasında 324 ölüme yol açmış olabileceği belirtildi. Yine deodorantta bulunan propan ve izobütanın sırasıyla 123 ve 38 ölümden sorumlu olabileceği kaydedildi.

ONS, bu maddelerin bir dizi ölümle bağlantılı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bütan veya propan gazının solunması kalp yetmezliğine yol açabilir."

Kraliyet Kazaları Önleme Derneği (RoSPA), deodorantların aşırı püskürtülmesinden sonra çok sayıda insanın öldüğünü açıkladı.

Haberin görseli JustGiving adlı bağış platformundan alınmıştır.