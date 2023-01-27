Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Deodorant soluduğu için ölen 14 yaşındaki kızın babasından uyarı!

Aerosol içerikli deodorant soluduktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızın ailesi, insanları potansiyel tehlikelere karşı uyarmak için ürün etiketlerinin daha açık olmasını istedi

Deodorant soluduğu için ölen 14 yaşındaki kızın babasından uyarı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İngiltere'nin Derby şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Giorgia Green, deodorant sıktıktan sonra kalbi durduğu için hayatını kaybetti.

Green'in ailesi, o zamandan beri deodorant soluduktan sonra kazara ölen başka gençlerin de olduğunu fark etti. Buna karşılık olarak İngiliz Aerosol Üreticileri Birliği (BAMA) deodorantların "çok açık uyarılara" sahip olduğunu söyledi.

Yasalara göre aerosol deodorantlarının üzerinde "çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız" uyarısının bulunması gerekiyor. Ancak Giorgia'nın ailesi yazının küçük olduğunu ve birçok ebeveynin bu uyarıyı fark etmeden çocukları için deodorant aldığını kaydetti.

"HİÇ KİMSE BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YAŞAMASIN"

Baba Paul Green, "İnsanlar bu kutuların içeriğinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorlar. Ülkede ya da dünyada başka hiç kimse bizim yaşadıklarımızı yaşamamasın isterdim" dedi.

Green, otizmli kızlarının, kokusunu rahatlatıcı bulduğu için battaniyelere deodorant sıkmayı sevdiğini söyleyerek, şunları ifade etti: "Kokusu ona belli bir rahatlama hissi veriyordu. Biraz endişeli hissettiğinde bu spreyi sıkardı ve bu onu rahatlatırdı; çünkü bu eşimin kullandığı bir deodoranttı."

Giorgia'nın ağabeyi onu 11 Mayıs 2022'de yatak odasında tepkisiz bir şekilde buldu.

Baba Green, "Kapısı açıktı, yani kapalı bir ortam değildi. Deodorantın tam miktarı belli değil ama normalde sıkılacak miktardan daha fazla olmalı. Bir noktada, onu solumasının bir sonucu olarak kalbi durdu."

"ÖLÜM NEDENİ KESİN OLMAMAKLA BİRLİKTE AEROSOL SOLUMA"

Giorgia'nın ölümüyle ilgili bir soruşturma gerçekleştirildi ve tıbbi ölüm nedeninin "kesin olmamakla birlikte "aerosol soluma" olduğu belirlendi.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, 2001-2020 yılları arasında 11 ölüm belgesinde "deodorant "tan bahsedildi. Ancak, ölüm belgelerinde her zaman belirli maddelerden bahsedilmemesi nedeniyle gerçek ölüm sayısının bundan daha yüksek olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Giorgia'nın ölüm belgesinde "deodorant" yerine "aerosol soluma"dan bahsedildi.

Giorgia'nın deodorantının ana maddesi olan bütanın, 2001 ile 2020 yılları arasında 324 ölüme yol açmış olabileceği belirtildi. Yine deodorantta bulunan propan ve izobütanın sırasıyla 123 ve 38 ölümden sorumlu olabileceği kaydedildi.

ONS, bu maddelerin bir dizi ölümle bağlantılı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bütan veya propan gazının solunması kalp yetmezliğine yol açabilir."

Kraliyet Kazaları Önleme Derneği (RoSPA), deodorantların aşırı püskürtülmesinden sonra çok sayıda insanın öldüğünü açıkladı.

Haberin görseli JustGiving adlı bağış platformundan alınmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı!
SAĞLIK Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı!
Sıradan bir taş değil: Her renginde başka şifa! Tansiyonu dengeliyor, uyumsuzlukları gideriyor, stresi azaltıyor ve enerji veriyor!
SAĞLIK Sıradan bir taş değil: Tansiyonu dengeliyor ve stresi ...
Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi
SAĞLIK Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi
Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!
SAĞLIK Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın!
ABD'li ebeveynlerin en büyük korkusu, çocuklarının akıl sağlığı sorunu yaşaması
SAĞLIK ABD'li ebeveynlerin en büyük korkusu, çocuklarının ...
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımıza ani bir ağrı girer?
SAĞLIK Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor...
SAĞLIK Sürekli erteliyorsanız dikkat! Ciddi sağlık ...
Sıcak soğuk demeyin yeşil alanda yürüyüş yapın: Anksiyete ve depresyon ilacı kullanımını azaltıyor!
SAĞLIK Sıcak soğuk demeyin yeşil alanda yürüyüş yapın: ...
Cilde iyi gelen 7 besin! Bu yiyecekler cildi onarıyor ve cilt kalitesini artırıyor
SAĞLIK Cilt sağlığına iyi gelen 7 besin
Bu besinler mideyi sindirim yaparken zorluyor!
SAĞLIK Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.