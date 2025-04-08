Deplasman kabusu geri döndü!
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışta deplasmandaki kötü gidişi de noktalasa da son 2 maçta yine hayal kırıklığı yaşadı.
Beşiktaş'taki görevine 22 Ocak'taki Athletic Bilbao maçı ile başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki Antalyaspor beraberliğinin ardından 4 maç üst üste kazanarak bu sezonun en uzun galibiyet serisini yakalamıştı.
Norveçli hoca yönetiminde Sivasspor ve Eyüpspor deplasmanlarından kayıpsız dönen Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı fobiye nokta koymuştu.
Ancak milli ara öncesinde Konya deplasmanında 9 kişilik rakip karşısında alınan yenilginin ardından Kasımpaşa deplasmanında da Beşiktaş çok önemli 2 puanı bıraktı.
Bu sezon topladığı 48 puanın sadece 19'unu deplasmanlarda kazanan Beşiktaş, Süper Lig dış saha puan durumunda 6. sırada yer alıyor.