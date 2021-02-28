Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek kötü gidişatına son verdi. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini deplasmanda 4 maç aradan sonra yenerken galibiyeti getiren golü de Dimitrios Pelkas kaydetti. 76. dakikada sahne alan Yunan yıldız attığı nefis golle 3 puanı kazandırdı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Dimitrios Pelkas gol ve asist sayısını da 5 gol, 5 asiste yükseltti. Yunan yıldız bu katkıların yüzde 80'ini deplasmanda yaptı.

İç sahada sadece Alanyaspor maçında gol atan Pelkas'ın dört golü ise Göztepe, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Trabzonspor deplasmanlarında geldi. 27 yaşındaki futbolcu Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında da toplamda 4 golün hazırlayıcısı oldu.

'ÇİLİNGİRLİK' YAPTI!

Fenerbahçe sezonun geride kalan kısmında dış sahada ligin en etkili takımı oldu. Sarı-lacivertliler deplasmanlarda 13 maça çıkarken sadece 1 yenilgi aldı ve söz konusu mücadelelerde 32 puan topladı. Dimitrios Pelkas 10 gole yaptığı katkıyla bu performansın da 'çilingir'i oldu!