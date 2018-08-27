Deportes Tolima - Deportivo Pasto maçı heyecanı

Deportes Tolima ve Deportivo Pasto, 28 Ağustos 2018 Salı günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Deportes Tolima 10 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Deportivo Pasto 4 puanda ve 16. sırada. Deportes Tolima son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Deportivo Pasto, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 987 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportes Tolima kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Deportivo Pasto sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler.

Deportes Tolima önceki hafta La Equidad mücadelesinde 0-1 kazandı.

Deportivo Pasto ise Junior karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Deportes Tolima, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Deportes Tolima, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Deportivo Pasto, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Pasto 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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