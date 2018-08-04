Deportivo Municipal - Academia Cantolao maçı rakamları

Deportivo Municipal ve Academia Cantolao, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. 15 puanlı Deportivo Municipal 6. sırada bulunuyor, Academia Cantolao 10 puana sahip ve 13. sırada. Deportivo Municipal, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 563 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Municipal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Academia Cantolao galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Municipal önceki hafta Sport Huancayo mücadelesinde 2-3 yenildi.

Academia Cantolao, Sport Boys karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Municipal, 13 gol attı ve 1 gol yedi.

Academia Cantolao, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academia Cantolao 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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