Deportivo Santani - Deportivo Capiata maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Santani, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Deportivo Capiata takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. 7 puanlı Deportivo Santani 8. sırada bulunuyor, Deportivo Capiata 8 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Deportivo Santani, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Capiata, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 714 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Santani kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Deportivo Capiata sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Deportivo Santani son haftadaki Cerro Porteno müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Capiata ise Independiente karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Deportivo Santani, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Deportivo Capiata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Capiata, 3 gol atarken 7 gol yedi.

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