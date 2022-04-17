Depoyu sahte madeni Euro darphanesine çevirmiş 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da sahte madeni Euro imal ederek yurt dışına gönderme hazırlığında bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurt dışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni Euro imal ettiği bilgisine ulaştı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin sahte Euro'ları Başakşehir ilçesinde bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi suçüstü yakaladı. Küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 Euro'luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede, ele geçirilen sahte madeni paraların yurt dışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.

Yakalanan S.D., "Parada Sahtecilik" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.