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Deprem bölgeleri için kan bağışı seferberliği sürüyor

Depremin ikinci gününde de kan bağışı seferberliği sürüyor. İlk gün gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay birimleri önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek

Deprem bölgeleri için kan bağışı seferberliği sürüyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılayan ve afet stoklarını yerine koymak için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay, yeni bir uyarıda bulunarak, “Kan uzun süre saklanamayan bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Depremin ikinci gününde de kan bağışı seferberliği sürüyor. İlk gün gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay birimleri önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.

VATANDAŞLAR KAN VERMEYE KOŞTU

Çanakkale'de vatandaşlar, büyük depremin ardından kan bağışında bulunmaya devam ediyor. Kızılay Kan Merkezi ile Cumhuriyet Meydanında oluşturulan mobil istasyona gelen çok sayıda kişi kan vermek için müracaat etti. Burada, kan vermek isteyenlere çay ve kek ikram edildi.

Bağışçı Gamze Gezer, gazetecilere, daha önceden de benzer kampanyalara kan bağışı yaparak destek verdiğini söyledi.

Bu depremin bir felaket olduğunu dile getiren Gezer, "Yine bağış için buradayım, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Tüm Türkiye aynı duyguları hissediyor. Çok büyük bir felaketin içindeyiz" dedi.

Büşra Çanlı ise "Çok zor bir süreç geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir tek kişiye can olabilmek için burada kan bağışı yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Asuman Dilbaz da Türkiyenin büyük bir felaketten geçtiğini belirtti. Herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Dilbaz, "Yaralılarımıza Allah şifa versin, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ise başımız sağ olsun diyorum" diye konuştu.

KAN MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER

Trabzon’da da vatandaşlar deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için Kızılay Kan Merkezlerine akın etti. Depremin ardından Türk Kızılayı'nın kan bağış çağrısına kayıtsız kalmayan Trabzonlular 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda oluşturulan kan bağışı noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Depremzedelere destek vermek isteyen Trabzonlular için Ortahisar ilçesindeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik malzemeleri, kullanılmamış iç ve dış giyim, kuru gıda gibi ihtiyaç malzemeleri belirtilen Afet Koordinasyon Merkezlerinde toplanmaya başlandı.

Yüzlerce vatandaş yardım kampanyası için seferber olurken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yaptığı açıklamada, yoğun bir seferberlik olduğunu söyledi.

“Biz zor zamanlarda dayanışmacı bir milletimiz” diyen Başkan Genç, “Trabzon olarak bütün imkanlarımızla beraber bir seferberlik halindeyiz. Bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, gerçekten duygulandım. Kan vermek için sıraya girdiler. Onların bu bilinçte olması, dayanışma ruhunda olması bu birlik ve beraberliğimizin delaletidir. İl koordinasyonu ile beraber şuanda bir tarafta toplanan kanları afet bölgesine ulaştırmakla gayret ederken diğer taraftan enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için makine konusunda büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle güzel bir koordinasyon yaptık. Bir kısım ekiplerimiz yola çıktı. Çünkü bir cana ulaşmak çok kıymetli. Kış mevsimi koşulları nedeniyle oradaki vatandaşlarımızın barınma, ısınma gibi bu konuda da hemen Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde bir yardım toplama alanı oluşturuldu. Toplanan yardımları süratle bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu zor süreçleri atlatabilecek güçlü bir ülkeyiz" dedi.

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