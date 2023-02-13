Deprem bölgesinde önümüzdeki günler hava nasıl olacak?

Deprem bölgesinde gece ayazı tüm şiddetiyle sürüyor, belki de yılın en soğuk gecelerini geçiriyoruz.

Kahramanmaraş dağları kar altında, kar kalınlığının yer yer 70 santimetre olduğu dağlar ve köylere ulaşım Elbistan ve Kahramanmaraş'ta güçlükle sağlanıyor. Malatya'nın yükseklerinde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi aşıyor. Benzer şekilde 1000 metre ve üstü rakımda bulunan köyler karla kaplı, kışla mücadele ekipleri köylerdeki insanımıza ulaşmaya çalışıyor.

Bu alandaki araçların buzlanma ve kaygan zemine karşı çok dikkatli olmalarında yardım akışının sürebilmesi adına yarar var.