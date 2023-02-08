DHA

İstanbul´dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün seyahatlerini sağlamak için Söğütlüçeşme ile Konya arasında 3 Yüksek Hızlı Tren işletilecek. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT´ler Söğütlüçeşme´ den 01.00, 08.00 ve 14.00´ da hareket edecek. Gönüllüler Konya´ da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun´a devam edecek.

İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle bin 300´ ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti. Malatya Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara´ ya taşındı. Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya´ da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.