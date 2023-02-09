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Haberler Sağlık Deprem bölgesine ilaç sevki! Eczacılardan 100 milyon liralık yardım! İlaçlar bölgeye gönderiliyor
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Deprem bölgesine ilaç sevki! Eczacılardan 100 milyon liralık yardım

Türk Eczacıları Birliği, deprem bölgesine gitmesi için 300'e yakın ilaç ve tıbbi malzeme içeren bir liste hazırladı. Türkiye genelinde bulunan eczacılardan yapılan 100 milyon TL'lik yardımla ihtiyaç duyulan ilaçlar ve tıbbi malzemeler deprem bölgesindeki gezici ve çadır eczanelerine sevk ediliyor

Deprem bölgesine ilaç sevki! Eczacılardan 100 milyon liralık yardım! İlaçlar bölgeye gönderiliyor
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HABERTURK.COM

Deprem felaketinin 4'üncü gününde ilaçların deprem bölgesine gitmesi için çalışmalar devam ediyor. Türk Eczacıları Birliği (TEB), deprem bölgeleri için 300'e yakın ilaç ve tıbbi malzemeyi içeren bir liste hazırladı.

Tüm Ecza Kooperatifleri Birliği Başkanı Sait Yücel, eczacıların Türkiye genelinde 100 milyon TL'lik bir yardım yaptığını, sadece İstanbul'dan 5 bin 700 eczacının 20 milyon TL yardım yaptığını aktardı.

HANGİ İLAÇLAR GÖNDERİLİYOR?

Toplanan parayla TEB'in organize ettiği seyyar eczanelere gönderilmek üzere depolardan, üretici firmalardan ilaçlar alındı.

Deprem bölgesine gönderilen ilaçlara yönelik bilgi veren Yücel, "Öncelikle ağrı kesiciler, ateş düşürücü şuruplar, antibiyotikler ve alerjiye karşı ampuller, vitamin ve akut birtakım hastalıklarda kullanılan ilaçları temin ederek gönderiyoruz. Bunlar eczanelerin bize yaptığı yardımın bedellerine bağlı olarak kooperatifimizi her eczaneye ayrı ayrı fatura ederek yapılıyor ama ilaçlar belli bir yerde toparlanıyor ve bunlar her gün hazırlanarak tırlarla birlikte gerek Adıyaman'daki gezici eczaneye gerekse Malatya'daki üç çadır eczaneye aktarılıyor" dedi.

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