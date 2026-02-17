Deprem Çalışma Grubu'ndan "depreme hazır mıyız?" açıklaması

Kadıköy İskele Meydanı’nda açıklama yapan Deprem Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’ndan Dr. Hasan Oğan, Deprem Çalışma Grubu olarak 3 yıldır bu süreçte adım adım da olsa bir demokratik kitle mücadelesi sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı. Oğan, “1999 yılında bu bir milat olacak dediler ama 2023 yılında tüm uyarılara rağmen 11 ilde meydana gelen depremde ne yazık ki hiçbir önlemin alınmadığını gördük. Marmara’da yaşayanlar olarak aynı akıbeti yaşamak istemiyoruz” dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu da şu açıklamayı yaptı: “Marmara bir deprem bekliyor. Ve biz ‘bu depreme hazır mıyız?’ diye topluma sormak istiyoruz. Hazır olmadığımızı biliyoruz aslında. 1999 depreminden sonra ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ denildi ama her şeyin eskisi gibi olduğunu şubat depremlerinde gördük. Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar yetersiz olduğunu, hastanelerin yıkıldığını, birçok meslektaşımızın enkaz altında kaldığını ve yardıma koşamadığını gördük. Çürük binalara izin verenlerin, bunların sorumlularının adil yargılanmadığını gördük. Ve biz bugün toplumu uyarmak istiyoruz; toplum olarak buna hazırlanmalıyız.”