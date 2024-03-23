Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan ve hak sahipliği başvurusunu kaçıranlar için 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.03.2024 - 00:39 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:39 facebook

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