        Haberler Bilgi Gündem DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 2 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 2 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile sarsıntıların merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 02.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 02.10.2025 - 07:31
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 2 Ekim 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman oldu, merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç? İşte, 2 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 2 Ekim Perşembe günü büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi.

        Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
