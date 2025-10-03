Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 3 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 3 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile sarsıntıların merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 01:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 3 Ekim 2025 yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman oldu, merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç? İşte, 3 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        MARMARA DENİZİ'NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 18.24 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 6.71 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Şiddetli sarsıntı, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi.

        Saat 14.58'de 3.8 büyüklüğünde ve 6.73 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

        4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

        Öte yandan saat 17.27'de de Marmara Denizi'nin Tekirdağ ili Marmaraereğlisi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        VALİLİK DUYURDU: İSTANBUL'DA 4 BİNA HASAR ALDI

        Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını, hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.

        Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

        4

        AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        AFAD tarafından yapılan açıklamada ''Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

        Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

        Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' denildi.

        5

        2 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-02 16:26:29 38.15139 38.61 7.0 ML 3.1 Pütürge (Malatya)

        2025-10-02 14:58:30 40.82167 27.93389 6.73 ML 3.8 Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

        2025-10-02 14:55:04 40.80361 27.925 6.71 MW 5.0 Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

        2025-10-02 14:12:37 40.01944 38.7225 7.0 ML 3.6 Gölova (Sivas)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle
        Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle
        Güncel emekli promosyon tutarları
        Güncel emekli promosyon tutarları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak