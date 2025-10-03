Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 3 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile sarsıntıların merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
MARMARA DENİZİ'NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 18.24 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 6.71 kilometre derinlikte kaydedildi.
Şiddetli sarsıntı, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi.
Saat 14.58'de 3.8 büyüklüğünde ve 6.73 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Öte yandan saat 17.27'de de Marmara Denizi'nin Tekirdağ ili Marmaraereğlisi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VALİLİK DUYURDU: İSTANBUL'DA 4 BİNA HASAR ALDI
Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını, hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.
Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.
AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD tarafından yapılan açıklamada ''Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' denildi.
2 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-02 16:26:29 38.15139 38.61 7.0 ML 3.1 Pütürge (Malatya)
2025-10-02 14:58:30 40.82167 27.93389 6.73 ML 3.8 Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 14:55:04 40.80361 27.925 6.71 MW 5.0 Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 14:12:37 40.01944 38.7225 7.0 ML 3.6 Gölova (Sivas)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.