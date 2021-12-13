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Deprem mi oldu, nerede? 13 Aralık AFAD - Kandilli son depremler

Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de en vatandaşın en büyük gündemi her zaman deprem oluyor. Türkiye'de deprem gözlem ve ölçüm hizmeti veren kurumlardan AFAD ve Kandilli Rasathanesi "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularını yanıtladı. İşte 13 Aralık AFAD-Kandilli son dakika deprem haberleri

Deprem mi oldu, nerede? 13 Aralık AFAD - Kandilli son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 13 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 13 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Aydın Söke'de 1.9 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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