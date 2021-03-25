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Deprem mi oldu, nerede? 25 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 25 Mart Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 25 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 25 Mart Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

2021.03.25 09:05:50 39.0252 25.0237 70.5 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2021.03.25 08:09:24 39.0995 27.8145 5.5 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.03.25 07:53:09 39.0408 26.1218 5.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.25 07:23:06 39.5838 26.0108 18.3 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.25 05:39:05 38.4140 36.2463 2.7 -.- 1.3 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2021.03.25 05:15:50 38.6462 27.1092 5.7 -.- 1.6 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2021.03.25 04:44:55 35.8032 28.3788 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.25 04:06:10 37.8045 27.0620 19.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.25 03:50:10 40.5888 42.2962 21.6 -.- 1.4 -.- TEKETAS-SENKAYA (ERZURUM) REVIZE01 (2021.03.25 03:50:09)
2021.03.25 02:47:54 35.8430 28.3648 18.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.25 02:02:00 40.3802 26.1745 15.9 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.25 01:29:47 36.9612 28.0633 11.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.25 00:56:54 40.4332 41.7840 16.6 -.- 2.3 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2021.03.25 00:47:11 38.6905 42.0883 5.0 -.- 2.4 -.- TASUSTU-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2021.03.24 22:27:59 40.9515 39.8183 7.5 -.- 2.0 -.- KASUSTU-YOMRA (TRABZON) İlksel
2021.03.24 21:00:17 38.1985 27.7740 5.5 -.- 2.7 -.- PINARLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2021.03.24 20:24:09 39.0858 27.8147 5.4 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.03.24 20:18:07 37.8035 26.9907 11.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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