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Deprem mi oldu, nerede? 27 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

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Deprem mi oldu, nerede? 27 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 ŞUBAT 2021

2021.02.27 07:51:04 38.5268 39.4243 5.4 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2021.02.27 04:30:08 35.4525 26.7542 2.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.27 04:22:58 39.6272 26.1298 9.6 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.02.27 02:56:32 38.8518 26.0535 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.27 02:16:29 35.6405 30.3505 15.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.27 01:49:38 34.2638 26.5212 4.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.27 01:13:07 35.1327 24.1565 7.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.27 00:43:30 38.1217 38.2922 1.0 -.- 2.0 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2021.02.27 00:07:24 41.3403 33.5603 6.7 -.- 2.2 -.- OMERSIN-ARAC (KASTAMONU) İlksel
2021.02.26 23:09:33 39.1662 29.0192 10.9 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.02.26 22:01:45 37.8137 26.4450 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.26 20:23:46 37.8112 29.6573 5.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.02.26 20:00:50 37.8683 26.8803 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.26 20:00:07 39.6422 38.6380 8.5 -.- 2.1 -.- UGURKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2021.02.26 19:42:16 39.5880 27.1178 12.7 -.- 1.9 -.- KALABAK-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2021.02.26 19:24:58 34.3307 26.2482 24.1 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.26 18:46:46 34.4720 26.0213 11.5 -.- 4.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.26 18:42:06 38.5873 31.6500 5.4 -.- 2.1 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

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