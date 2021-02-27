Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 27 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 ŞUBAT 2021

2021.02.27 07:51:04 38.5268 39.4243 5.4 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2021.02.27 04:30:08 35.4525 26.7542 2.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.27 04:22:58 39.6272 26.1298 9.6 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.02.27 02:56:32 38.8518 26.0535 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.27 02:16:29 35.6405 30.3505 15.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.27 01:49:38 34.2638 26.5212 4.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.27 01:13:07 35.1327 24.1565 7.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.27 00:43:30 38.1217 38.2922 1.0 -.- 2.0 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2021.02.27 00:07:24 41.3403 33.5603 6.7 -.- 2.2 -.- OMERSIN-ARAC (KASTAMONU) İlksel

2021.02.26 23:09:33 39.1662 29.0192 10.9 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.02.26 22:01:45 37.8137 26.4450 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.26 20:23:46 37.8112 29.6573 5.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.02.26 20:00:50 37.8683 26.8803 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.26 20:00:07 39.6422 38.6380 8.5 -.- 2.1 -.- UGURKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2021.02.26 19:42:16 39.5880 27.1178 12.7 -.- 1.9 -.- KALABAK-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel

2021.02.26 19:24:58 34.3307 26.2482 24.1 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.26 18:46:46 34.4720 26.0213 11.5 -.- 4.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.26 18:42:06 38.5873 31.6500 5.4 -.- 2.1 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel