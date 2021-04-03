Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Nisan Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

2021.04.03 07:13:37 36.4542 27.1505 6.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 06:58:46 39.4737 34.0300 4.8 -.- 1.2 -.- DEVECI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2021.04.03 06:34:25 36.4138 29.4848 73.2 -.- 1.0 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.03 06:30:41 37.2807 29.8513 19.6 -.- 1.1 -.- HASANPASA-TEFENNI (BURDUR) İlksel

2021.04.03 06:04:52 38.9848 28.1525 13.4 -.- 1.9 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.03 05:12:47 39.0032 28.1477 9.8 -.- 1.1 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.03 04:26:47 38.6907 43.7527 5.0 -.- 2.5 -.- AGZIKARA-(VAN) İlksel

2021.04.03 04:23:25 37.0725 29.4383 3.7 -.- 2.6 -.- AYVACIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2021.04.03 04:09:29 39.0198 26.0740 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.03 03:55:17 36.9072 27.3613 10.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 02:48:36 39.4282 40.0402 10.1 -.- 1.7 -.- BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.04.03 02:14:25 37.2632 30.9480 111.7 -.- 2.4 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.04.03 02:05:32 36.4482 27.1068 1.5 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 01:11:05 40.8872 28.2168 10.9 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.04.03 00:58:22 37.8202 27.2302 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel