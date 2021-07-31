Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 31 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 31 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Adana Seyhan'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 31 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.31 09:10:23 36.9785 35.2693 8.1 -.- 2.7 -.- SEYHAN (ADANA) İlksel

2021.07.31 08:55:26 36.3452 27.1912 19.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 08:47:13 37.1802 28.9403 11.5 -.- 2.1 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2021.07.31 08:38:37 36.3287 27.1233 18.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 08:26:49 39.4038 38.5712 6.5 -.- 3.0 2.9 SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2021.07.31 08:16:17 36.0263 27.5463 10.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.31 07:39:26 34.4940 26.5687 12.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 07:16:10 36.3803 27.1610 10.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 05:55:47 38.7618 25.6678 5.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.31 05:08:38 36.3560 27.1750 17.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 04:20:57 38.1035 26.2028 1.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.31 04:06:04 37.6385 38.4538 9.1 -.- 1.2 -.- DOGANCA-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

2021.07.31 03:54:59 36.9000 27.4872 22.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 03:40:07 37.7587 30.1967 5.5 -.- 1.5 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel

2021.07.31 02:10:42 39.5605 33.9088 21.1 -.- 1.2 -.- CELEBIUSAGI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2021.07.31 01:21:26 35.4613 25.6140 18.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 01:01:24 38.9737 26.0487 10.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel