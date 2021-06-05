Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Haziran Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 5 HAZİRAN 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:07'de Ege Denizi açıklarında 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 HAZİRAN 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.05 09:46:51 38.9387 27.9055 0.0 -.- 2.3 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.06.05 09:31:53 36.5275 27.3650 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 09:26:15 37.3798 27.6483 5.0 -.- 2.0 -.- HISARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 08:58:57 36.4800 27.1345 11.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 08:56:52 39.3143 26.0747 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 08:07:53 36.1112 27.0142 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 07:43:20 36.3732 27.1860 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 07:31:40 36.3592 27.2470 18.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 07:06:07 37.0532 31.0520 134.5 -.- 1.5 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.06.05 07:00:07 36.4665 27.3633 12.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 06:29:22 36.3973 27.1675 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 06:19:01 34.3717 30.0783 31.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 05:16:26 37.4588 36.5430 5.7 -.- 1.7 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.06.05 04:43:01 37.3818 27.6782 1.6 -.- 1.8 -.- KIZILCAKUYU-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 04:37:08 40.4022 27.1107 5.7 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.06.05 04:36:52 40.4130 27.1362 14.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.06.05 04:26:32 36.3448 27.1625 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 04:17:47 37.1620 27.8357 3.8 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 04:16:07 39.2432 26.1615 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 04:07:45 39.2515 26.1575 8.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 03:14:57 37.8742 27.5753 9.8 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.06.05 02:45:52 35.4032 30.5200 11.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:58:19 37.8947 29.8928 5.0 -.- 2.3 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.05 01:57:47 37.8228 29.8980 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.05 01:52:53 36.0005 26.8092 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:39:23 36.0898 26.9362 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:15:28 38.0672 27.2275 3.0 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.06.05 00:57:35 36.3577 27.1962 7.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 00:29:04 36.8785 26.4710 10.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 00:26:14 40.7995 31.5923 5.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel