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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:07'de Ege Denizi açıklarında 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.05 09:46:51 38.9387 27.9055 0.0 -.- 2.3 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.06.05 09:31:53 36.5275 27.3650 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 09:26:15 37.3798 27.6483 5.0 -.- 2.0 -.- HISARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.06.05 08:58:57 36.4800 27.1345 11.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 08:56:52 39.3143 26.0747 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.05 08:07:53 36.1112 27.0142 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.05 07:43:20 36.3732 27.1860 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 07:31:40 36.3592 27.2470 18.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 07:06:07 37.0532 31.0520 134.5 -.- 1.5 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.06.05 07:00:07 36.4665 27.3633 12.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 06:29:22 36.3973 27.1675 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 06:19:01 34.3717 30.0783 31.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.05 05:16:26 37.4588 36.5430 5.7 -.- 1.7 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.06.05 04:43:01 37.3818 27.6782 1.6 -.- 1.8 -.- KIZILCAKUYU-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.06.05 04:37:08 40.4022 27.1107 5.7 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.06.05 04:36:52 40.4130 27.1362 14.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.06.05 04:26:32 36.3448 27.1625 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 04:17:47 37.1620 27.8357 3.8 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.06.05 04:16:07 39.2432 26.1615 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.05 04:07:45 39.2515 26.1575 8.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.05 03:14:57 37.8742 27.5753 9.8 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.06.05 02:45:52 35.4032 30.5200 11.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.05 01:58:19 37.8947 29.8928 5.0 -.- 2.3 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.06.05 01:57:47 37.8228 29.8980 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.06.05 01:52:53 36.0005 26.8092 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.05 01:39:23 36.0898 26.9362 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.05 01:15:28 38.0672 27.2275 3.0 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.06.05 00:57:35 36.3577 27.1962 7.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.05 00:29:04 36.8785 26.4710 10.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.05 00:26:14 40.7995 31.5923 5.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

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