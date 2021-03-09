Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 9 Mart Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 9 MART 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:39'da Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 MART 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.09 09:40:52 36.5403 28.7065 5.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.09 09:39:13 36.5382 28.7045 11.7 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel

2021.03.09 07:54:17 38.6365 30.7032 12.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.09 07:30:29 34.0527 26.0312 5.5 -.- 4.3 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.09 06:33:09 37.8280 26.7355 14.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.09 05:40:36 37.8903 27.2407 10.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 05:35:04 38.0530 27.1385 5.3 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.03.09 05:30:29 37.0757 27.9345 8.8 -.- 2.1 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.03.09 05:15:08 39.0013 26.0648 11.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 04:37:47 37.1652 28.8155 15.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2021.03.09 04:26:46 37.6917 27.1217 9.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 04:04:13 37.8220 26.6643 13.2 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 03:51:57 36.4043 27.5950 3.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.09 03:48:02 36.8722 28.0727 18.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.09 02:51:46 38.9017 25.8358 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.09 02:31:45 38.6230 31.6428 15.7 -.- 1.3 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel

2021.03.09 02:13:56 37.8558 26.9375 11.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 02:09:40 37.0038 29.4312 1.1 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2021.03.09 02:08:24 39.1353 29.4428 7.8 -.- 1.4 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.03.09 01:37:31 37.8922 26.8810 6.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 01:22:53 39.0043 26.1265 14.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.09 00:18:07 37.8197 37.4478 7.5 -.- 2.2 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.03.08 22:56:22 37.8695 27.0047 13.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 20:50:39 36.8535 29.7175 2.1 -.- 2.2 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2021.03.08 19:32:21 38.9140 25.9470 22.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 18:47:29 40.3440 25.7832 3.2 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.03.08 18:26:00 38.7088 31.2702 14.5 -.- 1.4 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.08 17:40:46 37.9882 26.6175 6.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 17:25:11 38.8213 27.0060 12.3 -.- 1.6 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel

2021.03.08 17:09:15 36.4502 34.3297 20.3 -.- 1.2 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlkse