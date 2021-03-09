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Deprem mi oldu, nerede? 9 Mart AFAD - Kandilli son dakika depremler listesi

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Deprem mi oldu, nerede? 9 Mart AFAD - Kandilli son dakika depremler listesi

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AFAD SON DEPREMLER - 9 MART 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:39'da Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 MART 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.09 09:40:52 36.5403 28.7065 5.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.09 09:39:13 36.5382 28.7045 11.7 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.03.09 07:54:17 38.6365 30.7032 12.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.09 07:30:29 34.0527 26.0312 5.5 -.- 4.3 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.09 06:33:09 37.8280 26.7355 14.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.09 05:40:36 37.8903 27.2407 10.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 05:35:04 38.0530 27.1385 5.3 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.03.09 05:30:29 37.0757 27.9345 8.8 -.- 2.1 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.09 05:15:08 39.0013 26.0648 11.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 04:37:47 37.1652 28.8155 15.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.09 04:26:46 37.6917 27.1217 9.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 04:04:13 37.8220 26.6643 13.2 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 03:51:57 36.4043 27.5950 3.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.09 03:48:02 36.8722 28.0727 18.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.09 02:51:46 38.9017 25.8358 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.09 02:31:45 38.6230 31.6428 15.7 -.- 1.3 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.03.09 02:13:56 37.8558 26.9375 11.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 02:09:40 37.0038 29.4312 1.1 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2021.03.09 02:08:24 39.1353 29.4428 7.8 -.- 1.4 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.03.09 01:37:31 37.8922 26.8810 6.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 01:22:53 39.0043 26.1265 14.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 00:18:07 37.8197 37.4478 7.5 -.- 2.2 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.03.08 22:56:22 37.8695 27.0047 13.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.08 20:50:39 36.8535 29.7175 2.1 -.- 2.2 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.03.08 19:32:21 38.9140 25.9470 22.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.08 18:47:29 40.3440 25.7832 3.2 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.03.08 18:26:00 38.7088 31.2702 14.5 -.- 1.4 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.08 17:40:46 37.9882 26.6175 6.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.08 17:25:11 38.8213 27.0060 12.3 -.- 1.6 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
2021.03.08 17:09:15 36.4502 34.3297 20.3 -.- 1.2 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlkse

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