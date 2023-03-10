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Deprem nedeniyle yerleşim yerlerini değiştiren afetzedelerin hakları korunacak

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yerleşim yerini değiştiren afetzedelerin haklarının korunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Deprem nedeniyle yerleşim yerlerini değiştiren afetzedelerin hakları korunacak
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AA

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

AA'nın haberine göre; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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