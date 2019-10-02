Avcılar Belediyesi'nde yaşandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan K.K. kendisini 1'nci kattaki camın önüne attı.

Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalktığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu. Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.'nın camın önündeki çıktının üstünde durduğu. Diğer belediye çalışanlarının ise kadını ikna ederek kontrollü olarak yere indirmesi görülüyor.