Son dakika depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle bugün Denizli'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler tablosunu haberimizde derledik. İşte son dakika deprem haberleri...

DENİZLİ'DE DEPREM

Denizli’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

Bu depremden sonra yine merkez üssü Irlıganlı olan saat 03.46'da 3,6; saat 04.31'de 3,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU:

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

