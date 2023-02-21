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Depremin bilançosu ağırlaşıyor:11 ili vuran depremde can kaybı ve yaralı sayıları açıklandı!

Kahramanmaraş Pazarcık, Elbistan merkezli depremler Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu. 11 ili vuran depremde artçı sarsıntılar devam ederken Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. İşte, Deprem can kaybı ve yaralı sayısı hakkında yapılan son dakika açıklaması...

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  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından takip ediliyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken en çok etkilenen illerinde başında Hatay yer alıyor. 20 Şubat Pazartesi günü saat 20:04'te 6,4 ve saat 20:07'de ise Hatay'da 5,8 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen depremin ardından can kaybı sayısı açıklandı. İşte, Hatay ve Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayıları...
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    HATAY'DA İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ!

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin 16,7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Depremde ağır hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Hatay'da bugün yaşanan depremler sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 213 vatandaş ise hastaneye sevk edildi.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    DEPREM BÖLGESİNDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybı sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini duyurdu.

    AFAD Başkanı Sezer, deprem sonrası çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

    Sezer, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay ağırlıklı çalışma devam ediyor. 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Sona gelmek üzere çalışmalar planlanmış durumda. Vefat sayısında 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız. 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü" dedi.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    6.212 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

    Afet Acil Durum ve Yönetim Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş depremiyle ilgili olarak son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6.212 artçı deprem meydana gelmiştir.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    DEPREM FIRTINASI BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    AFET BARINMA GRUBU

    Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 216.166 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgeye toplamda 3.282.725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    AFET BESLENME GRUBU

    Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 373 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2.179.630 beslenme hizmeti verilmiştir. Afet bölgesinde 49.854.241 sıcak yemek, 8.900.844 çorba, 25.461.364 su, 8 53.997.578 ekmek, 2.963.738 içecek dağıtımı yapılmıştır.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU

    4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3.085, deprem bölgesi dışında 3.111 personel ve 1.376 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 469.063, deprem bölgesi dışında 168.967 olmak üzere toplam 638.030 kişiye psikososyal destek verilmiştir.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    "6 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNER KURULUMU TAMAMLANDI"

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. Burada 40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bir taraftan da iyileştirme adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının envanterlerini de katarsak 250 bine yakın çadır halihazırda kurulmuş durumda. Bizim hedefimiz, çok kısa sürede bunu 300 binli rakamlara tamamlamak. 100 bin konteyner hedefinin 2 ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları var. Burada da şu anda 6 binin üzerinde konteyner kurulumu tamamlandı. 68 bin konteynerin de altyapı çalışmaları büyük bir hızla tamamlanmak üzere"
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    "TAHLİYE ETTİĞİMİZ AFETZEDE SAYISI 460 BİN 945"

    Depremden etkilenen afetzedelere yardımların sürdüğü bilgisini veren Sezer, "10 bin TL'lik yardımlarda bugün itibarıyla 800 binli rakamlara ulaşmış durumdayız. Bunun dışında büyük bir tahliye çalışması var. Birçok vatandaşımız bulundukları illerden diğer illere devam ediyorlar ve oralarda bizim misafirimiz oluyorlar. 800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970'ini misafirhanelerimizde, otellerimizde bir şekilde misafir ediyoruz. 
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    Bölgede 1 milyonun üzerinde afetzedemizi de çadır kentlerde, konteyner kentlerde ve kamu misafirhanelerinde misafir etmeye devam ediyoruz. Bu afetin etkilerini hep birlikte milletçe saracağız. Hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. 830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an için tamamlanmış durumda" dedi.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    "HAVA ARAÇLARI 24 SAAT FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR"

    Sezer, hava araçlarının yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Köylerimizdeki gıda ve çadır ihtiyaçları için hava araçlarımız 24 saat faaliyetlerine devam ediyor. Diğer ülkelerden ve ülke içerisinde çadır sevkiyatı için de uçaklarımızı kullanıyoruz. Şu an için 75 uçağımız ve 178 helikopterimiz, afetzedelere yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 11 bin 97 sorti yapmış durumdalar. Konutları orta, ağır, yıkık derecede hasar görmüş olan vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    Bunların başvurularını e-Devlet üzerinden vatandaşlarımız yapabiliyor. Şu anda 445 bin e-Devlet üzerinden başvuru gözüküyor. Beslenme grubumuz olarak bütün afetzedelerimizin beslenmesine yönelik çalışmalarımız hem Kızılay'ımızla hem AFAD'ımızla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde devam ediyor. Bölgede AFAD, Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı, STK'lar, jandarma, Milli Savunma Bakanlığı'mızın 252 mobil mutfak, 100'e yakın ikram aracı, mobil fırınlar ve 400'e yakın hizmet araçlarıyla beraber bunlar devam ediyor. Kurulan aşevleriyle de beslenme ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar 12 milyon 857 binin üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtılmış durumda. 50 milyona yakın da sıcak yemek verilmiş durumda." (DHA)
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    11 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 11 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem can kaybı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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