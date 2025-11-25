Habertürk
        Haberler Gündem 'Deprem tatbikatı' iptal edildi iddiaları yalanlandı

        DMM'den "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi" iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:28
        'Deprem tatbikatı' iptal edildi iddiaları yalanlandı
        DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

