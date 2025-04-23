Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı | e-devlet acil durum alanı sorgulama ile deprem toplanma alanları nerede var?
İstanbul depremi sonrası deprem toplanma alanları sorgulanıyor. Yaşanan depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken e devlet üzerinden acil durum toplanma alanları öğrenilmeye çalışılıyor. Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama sistemi, e devlet içerisinde yer alıyor. İşte e-Devlet ile Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama ekranı ve detaylar.
Deprem toplanma alanları öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. Bu tür anlarda sarsıntı bitiminde en yakın toplanma alanına gitmek hayati önem taşıyor. Bu nedenle ‘’ Deprem toplanma alanları nerelerde var, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Yaşanan afetlerde güvenli bölge olarak kabul edilen bu yerler il, ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki, deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?
DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?
Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli.
Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor. İşte deprem toplanma alanları…
E-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA 2025
1- turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
2- Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.
3- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz.
sorgulamak için:
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL'DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?
2025 yılı itibarıyla İstanbul genelinde binlerce acil toplanma alanı belirlenmiş durumda. Bu alanlar genellikle şu kriterlere göre seçiliyor:
Açık ve geniş alanlar (parklar, okul bahçeleri, spor alanları)
Yüksek yapı yoğunluğunun az olduğu bölgeler
Enkaz riski bulunmayan güvenli alanlar
İstanbul’un bazı ilçelerinde öne çıkan toplanma alanları şunlardır:
Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi
Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı
Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili
Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı
Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı