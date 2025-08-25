Depremde hasar alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kale duvarları onarılıyor

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan geç Hitit döneminden kalan surlar onarılıyor.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, bu yılki kazılara yaklaşık 3 hafta önce başladıklarını, tepenin kuzey, batı ve güneyinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Tepenin kuzey tarafında geç Hitit dönemine ait tabakalarda çalıştıklarını kaydeden Restelli, "Yaklaşık milattan önce bin yılına tarihlenen çok büyük bir binada, kamusal bir bina çalışıyoruz. Şu anda orayı kazıyoruz. Duvarlar kalın, kerpiç duvarları beyaz sıvalı, çok iyi korunmuş. Biz şu an oda içinde bir metreden fazla indik, hala tabana gelmedik ama toprak çok temiz, çok az çanak çömlek var. Demek geç Hitit döneminde çok temiz bir toprakla kapatmışlar. Bunun bir anlamı var. Tam daha anlamadık nedir ama normal bir binanın yıkıldığı dönem değil" diye konuştu.

Höyüğün batısında ise geç Kalkolitik 2 dönemine ait tabakalarda çalıştıklarını belirten Restelli, "Orada Arslantepe'nin en erken tabakalarına iniyoruz, şu an orada evler buluyoruz. Avlulu, küçük evler, 2 odalık evler, hepsi kerpiçle yapılmış ve sıvalı, orada çanak çömlek çok var" dedi.