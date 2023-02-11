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Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki dağdan dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine 3 üniversiteden bilim insanları bölgede inceleme yaptı. İncelemelerde halkı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi

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AA
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi Kuşkayası mevkisinde yaşayan vatandaşlar, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dağdan dumanlar yükseldiği yönünde yetkililere ihbarda bulundu. 
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile AFAD'tan yetkililer belirtilen adrese yönlendirildi.

     
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    AA'nın haberine göre dağın bulunduğu alana jandarma helikopteriyle ulaşan uzmanlar inceleme yaptı.

     
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yüksek bölge ve sağlam kayaların üzerinde yer alan köyde depremin ardından çok fazla yıkımın gerçekleşmediğini söyledi.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Yapılan bir açıklama üzerine insanların tedirgin edildiğini belirten Sözbilir, şöyle konuştu:
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    "Burada volkanik patlama gerçekleşirse tabii yıkımın üstünde ciddi bir yıkıma neden olur. Bu çok ciddi bir iddia olduğu için biz de işimizi bırakıp buralara geldik. AFAD'ın da katkılarıyla bölgede inceleme yaptık.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Orada eski maden ocakları var. Ocakların deprem sırasındaki hareketi nedeniyle dolaysız hale gelmiş olabilir, ilk düşünce buydu. Fakat dediğim gibi iddia olduğu için başka nedenler de olabilir sonuçta. Zaten her türlü olasılık vardı."
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Bölgede çok yaşlı kayaların bulunduğunu ifade eden Sözbilir, şunları aktardı:

    "Çok çok eski 500 milyondan yaşlı kayalar var. Aşağıda koyu, siyah renge yakın bir kaya var. Üstünde kireç taşı ya da mermer diyebileceğimiz kayalar var. Yani tortul kökenli, volkanizmayla uzaktan yakından ilgisi olmayan çok yaşlı kayalar bunlar... O kayaların üst kesimlerinde kireç taşları şev yapmışlar.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Yani yüksek eğimli bir şey oluşturmuşlar. Oralarda küçük ölçekli galeriler, eski maden yatakları ve eski bir fay var. Bölgede çalışma yapmadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani bu bölgelerde gelip çalışma yapmayan, herhangi bir fikri olmayan, bilimsel anlamda bir fikri olmayan herkes oturduğu yerden atıp tutabilir. Ama bu şekilde hem devleti hem bizleri hem toplumu rahatsız etmeye bence hiç kimsenin hakkı olmamalı."
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Prof. Dr. Sözbilir, alanın güvenli olduğunu aktararak, "Herhangi bir problem yok, küçük ölçütlü heyelanlar, yanal yönünde kaymalar olabilir ama burada başka herhangi bir tehlike yok. Herhangi bir organik çıkış, herhangi bir gaz çıkışı gözlenmiyor" dedi.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    "HALKIMIZI TEDİRGİN EDECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, bölgede gözlemleme, örnekleme ve ölçümleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "İlk gözlemlerimiz şunu gösteriyor, spekülatif haberlerde olduğu gibi burada bir volkanik çıkış, petrol çıkışı, gaz çıkışı söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Bölgede depremler sonrası sıklıkla yaşanan kütle hareketleri oluştuğunu vurgulayan Karabacak, suyun buharlaşmasıyla karşıdan duman gibi görülen koyu rengin ise lav akışı zannedildiğini dile getirdi.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Endişelenecek bir durumun olmadığını vurgulayan Karabacak, "Oradaki birimin tamamı özelliklerinden kaynaklı. Depremin sarsıntısıyla bunların zayıflamasından kaynaklı kütle hareketi, halkımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değil" diye konuştu.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    "ENDİŞELENDİK AMA DURUMUN FARKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

    Mahalle sakinlerinden Orhan Gün, babasının karşı dağdan duman çıktığını söylemesi üzerine durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Yetkililerin helikopterle bölgeye ulaştığını anlatan Gün, önce endişelendiklerini ama incelemenin ardından durumun farklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Gün'ün babası Ahmet Gün ise depremlerin ardından Kuşkayası adını verdikleri dağın tepesinde duman çıktığını görünce korktuklarını anlattı.

     

     
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

    Dağın her iki tarafından beyaz duman çıktığını belirten Gün, "Depreme iki kez yakalanınca çok korktuk. Yetkililer endişelenecek bir şey olmadığını söylediler" diye konuştu.
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri
  • Depremler sonrası duman çıktığı ihbar edilmişti! Göksun'daki dağ incelendi - Deprem Haberleri

Haberi Hazırlayan : Bilge Nur Akan
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