Yani yüksek eğimli bir şey oluşturmuşlar. Oralarda küçük ölçekli galeriler, eski maden yatakları ve eski bir fay var. Bölgede çalışma yapmadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani bu bölgelerde gelip çalışma yapmayan, herhangi bir fikri olmayan, bilimsel anlamda bir fikri olmayan herkes oturduğu yerden atıp tutabilir. Ama bu şekilde hem devleti hem bizleri hem toplumu rahatsız etmeye bence hiç kimsenin hakkı olmamalı."