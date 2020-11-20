Depremzede çift çadır kentte evlendi

AA

Yaklaşık 7 ay önce tanışan Serdal Çelik (58) ve Müzeyyen Evelioğlu (39),evlenme kararı aldı. Düğün hazırlıklarına başlayan çift, bir ay önce Bayraklı ilçesinde ev kiraladı.

Depremde evleri hasar gören çift, AFAD tarafından Bayraklı Deve Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kente yerleştirildi. Kendilerine yardım eden Türk Kızılay ve Çiğli Belediyesi ekiplerine, evlenmek istediklerini bildiren çift için çadır kentte hazırlıklar yapıldı.

Gelin ve damatlığı ile ev eşyaları Türk Kızılay tarafından alınan çift için, Çiğli Belediyesince de bir yıllık kirası ödenerek ev tutuldu.

Gelin arabasıyla çadır kente gelen çiftin nikahını, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı, şahitliklerini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz yaptı.

Nikah töreninin ardından gelinin damadın ayağına basması herkesi gülümsetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Çataklı ve Köşger'in, çifte altın hediye ettiği tören, düğün pastasının kesilmesiyle sona erdi.

- "Acı ve tatlıyı burada birlikte yaşıyoruz"

Damat Serdal Çelik, AA muhabirine, evlilik hazırlıkları sürerken depremin meydana geldiğini belirterek, "Çadır kentte herkes bizimle ilgilendi. Acı ve tatlıyı burada birlikte yaşıyoruz. Çok mutluyum diyemem. Depremde ölen insanlarımız oldu. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Müzeyyen Evelioğlu da çok mutlu olduğunu ve eşini çok sevdiğini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, genç çifte mutluluklar dilerken, "Bu vesileyle afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaradan, memleketimizi benzer felaketlerden korusun. Hayat da bir taraftan devam ediyor." diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Çiftimizi tebrik ediyorum. Mutlulukları bir ömür boyu sürsün. Bize sıkıntılı günlerde motivasyon da oldular. Allah bir yastıkta beraber eylesin." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer de depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.