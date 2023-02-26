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Depremzede çocuk, mektup yazarak kalem, boya ve oyuncak istedi

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Masal Cülhacı, ailesiyle birlikte çadırda kalıyor. Masal, kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için mektup yazıp, ziyarete gelenlere veriyor.

Depremzede çocuk, mektup yazarak kalem, boya ve oyuncak istedi
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DHA

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Masal Cülhacı, kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için mektup yazıp, ziyarete gelenlere veriyor. Okula gitmek istediğini söyleyen Masal, "Silgi, kalem açacağı, kalem, kitap, boya, boyama defteri ve oyuncak istiyorum. Boyama yapmak istiyorum. Oyuncaklarla da oynayacağım" dedi.

Kasım ve Nurhan Cülhacı çifti, evleri depremde ağır hasar görünce iki çocuklarıyla birlikte çadırda yaşamaya başladı. Çiftin 7 yaşındaki çocuğu Masal, okulundan uzak kaldı. Vakit geçirmek için istediği kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için de mektup yazdı.

Kendilerini ziyaret edenlere bu mektupları veren Masal, "İsteklerim silgi, açacak, kalem, kitap ve oyuncak. Boyama yapmak, oyuncaklarla da oynamak istiyorum" dedi. Depremden önce Çınarlı İlkokulu'na gittiğini söyleyen Masal, "Çadırda günüm bazen iyi bazen kötü geçiyor. Okula gitmek istiyorum ama okullar yok. Hayvan doktoru olmak istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum" dedi.

"KENDİSİ VE ARKADAŞLARI İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ HAZIRLIYOR"

Masal'ın annesi Nurhan Cülhacı, köye gelen herkese yazdığı mektuplardan verdiğini söyleyerek, "Masal çok renkli bir çocuk, okumayı çok seviyor. Okulunu da çok seviyor, ayrı kalmak onun için ağır oldu. Burada sıkılıyor. Kendisi ve arkadaşları için sürekli ihtiyaçlarını yazıyor, liste yapıyor. Resim yapmaya bayılıyor, boyamayı ve kitap okumayı çok seviyor. Genelde kalem silgi, açacak, boya, boyama defterlerini istiyor" dedi.

Çadırda hayatın zor olduğunu anlatan Cülhacı, "Masal için daha da zor çünkü öğretmenini, arkadaşlarını, okulunu çok özlüyor. Korkusu çok büyük, 'Ölürsem annemle orada tekrar karşılaşır mıyım?' diye soruyor. Elimizden geldiğince onu olumlu anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Aslında her şeye ihtiyacımız var ama, çok şükür enkaz altında değiliz, sevdiklerimiz yanımızda. Çadırda hayat çok hijyenik olmuyor, en acil ihtiyaç konteyner ve gıda" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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