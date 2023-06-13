Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı
ABONE OL

YKS'ye girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma desteği başvuruları uzatıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, deprem bölgesinden 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvurularının, 15 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı

Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı
AA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği başvuru süresinin 15 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AA'nın haberine göre, adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelik KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak.

Ulaşım ve barınma desteği için başvurular, kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DGS GEÇ BAŞVURU tarihi: 2023 DGS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır, ?
GÜNDEM DGS geç başvuru tarihi
Kayseri'de trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli kaçtı
GÜNDEM Trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı
AİLE DESTEK PAKETİ ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Haziran ödemeleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi
2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? MEB ile VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi öğretmenlere, öğrencileri kapandı mı?
GÜNDEM e-Okul ne zaman kapanıyor?
BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatar?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Öğrencilere KDV'siz ve ÖTV'siz telefon imkanı! Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?
GÜNDEM Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fırsatı!
EVLİLİK KREDİSİ başvuruları ne zaman? 2023 faizsiz evlilik kredisi şartları nedir, kimler başvuru yapabilir, yaş sınırı var mı? Evlilik kredisi veren bankalar
GÜNDEM Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! 2023 Temmuz asgari ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammında son durum
GÜNDEM Yeni asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki ...
AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları için geri sayım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.