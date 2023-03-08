BİR GÜNDE 1.8 MİLYON EURO BAĞIŞ

Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1,8 milyon Euro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için '12-12' konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11,6 milyon Euro'ya ulaştığı bildirildi.

Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.