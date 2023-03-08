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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Belçika radyolarında düzenlenen bağış kampanyasında bir günde 1.8 milyon Euro toplandı

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AA
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    Belçika'da yayın yapan radyo kanallarının da katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına '12-12' konsorsiyumunun düzenlediği bağış kampanyasında şu ana kadar 11,6 milyon Euro toplandı.
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, depremin birinci ayında Belçika'daki bazı yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasına dün bir günlüğüne dahil oldu.
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    Radyolar gün boyu Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği 'İnsanlar İnsanlara Yardım Eder' parçasını çaldı, bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, anonslarla '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, gün boyu yardım çağrıları yaptı.
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    BİR GÜNDE 1.8 MİLYON EURO BAĞIŞ

    Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1,8 milyon Euro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için '12-12' konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11,6 milyon Euro'ya ulaştığı bildirildi.

    Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    '12-12' konsorsiyumu son olarak geçen yıl Ukraynalılar için büyük bir kampanya düzenlemiş, o kampanyada 29 milyon Euro toplanmıştı.

    Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.
  • Depremzedeler için bir günde 1.8 milyon Euro bağış - Magazin haberleri

    YARDIM KAMPANYASINA KATILAN ŞARKICILAR

    • Astrid Stockman,

    • Axelle Red

    • Bart Peeters

    • Berre

    • Camille Dhont

    • Dana Winner

    • Francisco Schuster

    • Geike Arnaert

    • Hooverphonic

    • Grace

    • Stef Gustaph

    • İlayda Çiçek,

    • Isabelle Ada

    • Clouseau

    • Johannes Genard

    • Lien De Greef

    • Laura Tesoro

    • Maksim Stojanac

    • Margriet Hermans

    • Celien Hermans

    • Metejoor

    • Natalia Druyts

    • Niels Destadsbader

    • Olivia Trappeniers

    • Paul Michiels

    • Mama’s Jasje

    • Pommelien Thijs

    • Selah Sue

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