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Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

Kırgızistan tarafından Kahramanmaraş´ta kurulan çadırlara depremzedeler yerleşmeye başladı. Ailesiyle birlikte çadıra yerleşen Ali Güler, "Güvenli ve temiz bir ortam. Çadırlarımızın içi sıcak" dedi

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DHA
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş Millet Bahçesi´nde depremzedelerin barınması için 120 çadır kurdu.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    DHA'nın haberine göre Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor. 4 kişilik bir ailenin rahatça barınabilecekleri çadırlarda istenildiği takdirde 15 kişi kalabiliyor.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    Çadırların üst kapakları açıldığında içerisine güneş de giriyor. AFAD'a yapılan başvuru sonrasında depremzedelere çadırlar tahsis ediliyor. 
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    Şu ana kadar 2 depremzede aile çadırlara yerleşti. Çadırlardan birine ailesiyle yerleşen Durdu Ayoğlu görevli bir Kırgızistan askerine sarılarak teşekkür etti.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    KAR VE SU GEÇİRMİYOR

    Kırgızistan Afet Bakanlığı yetkilisi Nurlan Şaripov, çadırları Türkiye için özel tasarlandığını belirterek, "En üstü kar ve su geçirmeyecek kalın branda şeklinde örtü yapıldı. Ortada polietilen bir kaplama ve son katmanda sıcak tutması için kalın keçe ve pamuk örtü bulunuyor.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    Ayrıca alt tabana da tahta kaplama yapılıyor. Güneşli havalarda da en üst çadır kapağı açılıyor ve çadırın içerisine güneş giriyor. Talep olduğu takdirde de çadır sayısını arttırabiliriz. 27 metrekare, 4 kişilik bir aile çok rahat kalabilir ve 15 kişiye kadar da insan çadırımızda kalabilir" dedi.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    "ELEKTRİĞİMİZ, YİYECEĞİMİZ HER ŞEY VAR"

    Depremzede Durdu Ayoğlu, "Depremden çok korkup buralara geldik. Kırgızistan'dan gelen arkadaşlar sağ olsun çadır yapmışlar. Her şey çok güzel. Elektriğimiz, yiyeceğimiz her şey var. Her şey harika. Allah binlerce kez razı olsun" diye konuştu.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    Depremzede Ali Güler de "İlk defa biz geldik 2 aile olarak. Devamı da gelecek. Şu anda hizmet çok iyi. Ortam temiz. Güvenli ve temiz bir ortam. Çadırlarımızın içi sıcak" ifadelerini kullandı.

     
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

    *Haberin görselleri iHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
  • Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

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