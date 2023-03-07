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Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmak için depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yapılan açıklamalar sonrasında 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu ve ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Konutu yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca destek ödemesi yapılacağı açıklandı. İşte depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru şartları ve ödeme tarihleri...

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  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden milyonlarca kişi etkilenirken, binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Bu kapsamda konutu yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen depremzedelere 10 bin TL yardımın yanı sıra 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı belirtildi. Peki, "15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?" İşte detaylar...
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    AFETZEDELERE DEPREM TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Tüm dünyanın gündemine giren ve Türkiye’de 7 gün yas ilan edilmesine sebep olan Kahramanmaraş depremi sonucunda bölgede birçok ev kullanılamaz hale geldi ya da yıkıldı. Bölgede yaralar hızla sarılmaya devam ederken evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için deprem taşınma yardımı müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşınma yardımının bugünden itibaren (28 Şubat 2023) hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    Erdoğan, “Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

     
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart tarihinde sona eren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede vatandaşlara sağlanacak olan taşınma yardımı ödemelerinin başladığını söyledi..

     
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

    TAŞINMA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

     
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem taşınma desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.

    Konuyla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından açıklanması ön görülüyor.
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    DEPREMİN ETKİLENDİĞİ 11 İL

    Afet bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay olarak açıklanmıştı.
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

    Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

    Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.
  • Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?

    KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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