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Haberler Gündem 3. Sayfa Deprem istismarcısı! Son dakika: Depremzedelere yardım etmek isteyenleri hedef aldı!
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Depremzedelere yardım etmek isteyenleri hedef aldı!

Sosyal medya üzerinden depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları kandırarak dolandıran şüpheli Sabri Ü., polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin çeşitli dolandırıcılık suçlarından toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Deprem istismarcısı! Son dakika: Depremzedelere yardım etmek isteyenleri hedef aldı!

İstanbul’da polise başvurarak şikayetçi olan H.A. adlı bir kişi depremzede vatandaşlara yardım etmek isterken dolandırıldığını söyledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, H.A. şikayetinde “Sosyal medya üzerinde yardım isteyen depremzede vatandaşlarımızla irtibat halinde konuşuyorduk. Kendilerine yardım etmek istiyordum. Bu sırada bir kişi daha yardım etmek istedi. Bu kişi bana ‘Yurtdışında yaşıyorum, ben de yardım etmek istiyorum ancak Türkiye'deki hesabımda TL olmadığı için euro olarak yardım gönderemiyorum. Öncelikle hesabıma TL paranın yatması gerekiyor. Siz hesabıma bir miktar para yatırın. Ben yardım yaptıktan sonra hesabıma yatırdığınız paraları geri göndereceğim' dedi. Ben de inandım 57 bin 600 lira para gönderdim. Ancak daha sonra bu kişi ortadan kayboldu” dedi.

YAKALANDI

Bu şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis çalışma yapmaya başladığı sırada aynı yöntemle 32 bin 500 lira parasını kaptıran M.A.’nin şikayeti de geldi. Polis yaptığı çalışmada paranın gönderildiği hesabın Sabri Ü. (49) adına ait olduğu tespit edildi. Sabri Ü. polis tarafından yakalandı.

18 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI

Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan soruşturmada şüpheli ile ilgili önemli detay ortaya çıktı. Şüphelinin çeşitli dolandırıcılık suçlarından hakkında toplam 18 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından dolandırıcı Sabri Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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