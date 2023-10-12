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        Haberler Sağlık Depresyondaki insanların sıklıkla kullandığı 7 kelime

        Depresyondaki insanların sıklıkla kullandığı 7 kelime

        Depresyon, kişinin düşünme, hissetme ve davranış biçiminde önemli değişikliklere neden olabilen karmaşık ve ciddi bir duygu durumu bozukluğudur. Depresyonun en yaygın belirtilerinden biri, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilecek, sürekli devam eden yoğun bir üzüntü ve umutsuzluk duygusudur ve bazı kelimeler, bu olumsuz hissiyatın güçlü bir destekçisi olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:45
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        1

        HER ZAMAN

        Depresyondaki bireyler kendilerini olumsuz durumların içinde sıkışıp kalmış gibi hissedebilir ve bu durumlarını hiç bitmeyecek veya hiç değişmeyecek gibi tanımlamak için “her zaman” sözcüğünü sıklıkla kullanırlar.

        Bu olumsuz düşünme biçimi, umutsuzluk duygusuna ve değişim ya da gelişme fırsatlarını tanımada başarısızlığa yol açabilir. Sürekli olarak “her zaman” gibi kelimelerin kullanılması, bireyin durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapılamayacağına dair inancını güçlendirebilir ve depresif durumuna katkıda bulunabilir.

        2

        ASLA

        Depresyonda olan kişiler için "asla" kelimesinin tutarlı kullanımı umutsuzluk duygularını daha da şiddetlendirebilir ve değişimin olası olmadığı inancını artırabilir. Değişimin mümkün olduğunu kabul etmek ve bu olumsuz düşünce kalıplarıyla mücadele etmek, zihinsel sağlığı ve refahı iyileştirmenin anahtarıdır.

        3

        BOŞLUK/BOŞLUKTA HİSSETME

        Depresyon, boşluk hissi veya kişinin duygularından kopukluk hissi dâhil olmak üzere birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. Bu duygu özellikle üzücü olabilir ve çoğu zaman izolasyon hissine ve diğerlerinden kopukluğa yol açabilir. Bu durum çözülmedikçe bireyde amaç eksikliği yaşanır.

        4

        YORGUNUM

        Depresyon ciddi yorgunluğa ve fiziksel ve zihinsel enerji eksikliğine neden olabilir. Bu his, bir kişi yorgunluğunun nedenini belirleyemediğinde özellikle sinir bozucu olabilir. Psikolog doktor Deborah Serani, şöyle diyor, "Yorgunluk, ağrı ve sinir yollarını ve nörokimyasalları etkilediği için depresyonla birlikte gelen iltihaplanmayla ilişkilidir."

        5

        YAPAMAM

        Depresyondaki kişiler yataktan kalkmak ve dişleri fırçalamak gibi basit şeyleri bile yapamayabilirler. Zamanla bu ifade tüm eylemlere yayılır, 'Kendimi daha iyi hissedemiyorum, işimi bitiremiyorum, yataktan kalkamıyorum, işlerin iyiye gitmesini sağlayamıyorum.' Dr. Serani bunu şöyle açıklıyor: Depresyon pek çok şeyin olasılığını ortadan kaldırır.

        6

        HEPSİ BENİM SUÇUM

        Eylemlerinizin veya yapmış olabileceğiniz hataların sorumluluğunu almak iyi bir ruh sağlığının işareti olsa da sürekli kendinizi suçlamak depresyonda olabileceğinizin bir işaretidir.

        Ne yazık ki bazen öngörülemeyen şeyler de yaşanıyor. Ancak depresyondaki kişilerin bu gibi durumlarda bile tüm suçu üstlenme olasılıkları daha yüksektir. Dr. Serani, "Depresyon bir olumsuz düşünme modeli yaratır çünkü hastalık, muhakeme ve yargılamanın gerçekleştiği ön lobun işleyişini bozar, pek çok depresif insan hissettikleri konusunda suçluluk hisseder."

        7

        YALNIZ KALMAK İSTİYORUM

        İnsanların böyle bir dönemde sessizlik arzulamaları normaldir. Buna karşılık, depresyondaki kişiler zamanlarının tamamını olmasa da çoğunu yalnız geçirirler.

        Serani, "Depresyon, beyin aktivitesini muazzam miktarda azaltır, bu nedenle depresif bir kişi muhtemelen uyarıcı deneyimlerden uzak duracak, daha karanlık odaları, sessiz ortamları ve diğerlerinden uzak olmayı tercih edecektir" diyor.

        Kaynak: Mystic Alraven, Beauty Health Page

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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