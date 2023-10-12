Depresyondaki insanların sıklıkla kullandığı 7 kelime

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HER ZAMAN

Depresyondaki bireyler kendilerini olumsuz durumların içinde sıkışıp kalmış gibi hissedebilir ve bu durumlarını hiç bitmeyecek veya hiç değişmeyecek gibi tanımlamak için “her zaman” sözcüğünü sıklıkla kullanırlar.

Bu olumsuz düşünme biçimi, umutsuzluk duygusuna ve değişim ya da gelişme fırsatlarını tanımada başarısızlığa yol açabilir. Sürekli olarak “her zaman” gibi kelimelerin kullanılması, bireyin durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapılamayacağına dair inancını güçlendirebilir ve depresif durumuna katkıda bulunabilir.