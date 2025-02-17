Derbi tarihi açıklandı! Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiye sayılı günler kaldı. 2024-2025 sezonu fikstürüne göre netleşen derbi tarihi, futbolseverlerde heyecanı doruğa çıkardı. Lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin kritik mücadelesi, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilir. Taraftarlar, derbi öncesi iki takımın eksik oyuncularını ve muhtemel 11'lerini merakla beklerken, maçın hakemi de futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte detaylar...
Süper Lig’de haftalardır beklenen Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olacak bu mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı 2024-2025 sezonu fikstürüyle derbi tarihi netleşirken, iki rakibin son durumu ve sakat oyuncu listeleri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman ve hangi saatte oynanacak? İşte Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hakkında merak edilenler...
GALATASARAY - FENERHAÇE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihini açıkladı. Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.
GALATASARAY -FENERBAHÇE DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Süper Lig'de devlerin derbisine sahne olacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını biletleri henüz satışa çıkmadı.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray-Fenerbahçe maç bilet fiyatları henüz netleşmedi. Derbi karşılaşmasının bilet ücretleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.