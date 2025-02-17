Süper Lig’de haftalardır beklenen Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olacak bu mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı 2024-2025 sezonu fikstürüyle derbi tarihi netleşirken, iki rakibin son durumu ve sakat oyuncu listeleri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman ve hangi saatte oynanacak? İşte Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hakkında merak edilenler...