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Derbinin sonucu kalecilerin ellerinde

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, bu sezon görev yaptığı 19 lig karşılaşmasının 9'unda kalesini gole kapatırken 10 maçta toplam 17 gol yedi

Derbinin sonucu kalecilerin ellerinde

Süper Lig'in 40. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Galatasaray'ın kalesini koruyacak 34 yaşındaki Fernando Muslera ile Beşiktaş'ta forma giyecek 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek.

Ligde geçen sezon 27. haftada sakatlanan ve 220 gün formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi Muslera, bu sezonun 20. haftasında sahalara döndü. Tecrübeli kaleci, Galatasaray'ın değişmez isimlerinden olmaya devam ediyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin ise bu sezon siyah-beyazlı ekibin birinci kalecisi konumunda.

MUSLERA, 19 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Muslera, Süper Lig'de bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi.

Ligin 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor mücadelesiyle sahalara dönen Muslera, sonrasındaki 19 karşılaşmanın tamamında Galatasaray kalesini koruyan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun süre aldığı karşılaşmalarda Galatasaray, 13 galibiyet, 3'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fernando Muslera, forma giydiği 19 mücadelenin 9'unda kalesini gole kapatırken, kalan 10 maçta toplam 17 gole engel olamadı.

Galatasaray'da bu sezon forma giyen kalecilerden Okan Kocuk 10, Fatih Öztürk 8 karşılaşmada kaleyi korudu. Sarı-kırmızılılar, iki kalecinin görev aldığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken toplamda 16 gol yedi.

URUGUAYLI KALECİNİN DERBI DENEYIMI YÜKSEK

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 10 sezonda toplam 45 derbi maçta görev aldı.

34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 18 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 40 golüne engel olamayan Muslera, 18 derbi maçında gol yememeyi başardı.

Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 20'si Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 21 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi.

ERSİN DESTANOĞLU 32 KEZ KALEYİ KORUDU

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi.

Siyah-beyazlı takım, 20 yaşındaki kalecinin görev yaptığı maçlarda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi gördü. Ersin, görev yaptığı müsabakaların 13'ünde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda 29 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ta bir diğer genç file bekçisi Utku Yuvakuran da 6 lig maçında kaleyi korudu. Siyah-beyazlılar, Utku'nun görev yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. 23 yaşındaki kaleci 2 maçta kalesinde gole izin vermezken toplamda 9 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

Öte yandan, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Ersin Destanoğlu kırmızı kart görmüş ve maçın son yarım saatinde kaleye Utku Yuvakuran geçmişti. Söz konusu müsabakada Ersin 1, Utku ise 2 gol yemişti.

ERSIN'İN DÖRDÜNCÜ DERBİ HEYECANI

Ersin Destanoğlu, kariyerinde dördüncü kez derbide kaleyi koruyacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı takımın kalesini devralan Ersin, kariyerinde dördüncü kez Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynanan bir derbide görev alacak.

20 yaşındaki kaleci, Galatasaray'a karşı 1, Fenerbahçe'ye karşı da 2 müsabakada kaleyi korudu. Ersin'in görev yaptığı derbilerde Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı ve sadece 1 gol yedi.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu derbilerde Galatasaray'ı 2-0 yenerken, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlik aldı.

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