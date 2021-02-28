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Derby Countyli futbolcu Colin Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Colin Kazım, ülke futbolunda artan ırkçılık sorununun son mağduru oldu.

Derby Countyli futbolcu Colin Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Türk oyuncunun sosyal medya platformlarında mesajlar yoluyla ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.

Irkçılıkla mücadelede Colin Kazım'a destek olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Yaşananlardan tiksinti duyuyoruz. Sporda veya toplum içinde ırkçılığa yer yoktur. Derby County, ayrımcılık ve ön yargılı hareketlere yönelik sıfır tolerans politikası yürütmektedir. Irkçılık içerikli mesajlar, yaptırımların uygulanması amacıyla ilgili makamlara gönderildi. Sosyal medyada ırkçılık, ne yazık ki her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Bireyler, hesaplarının ardına kolayca saklanabiliyor. Bu durum, böyle gitmemeli. Her zaman yanındayız Kazım." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi olan Colin Kazım da bu konuda verdiği destek için kulübüne teşekkür etti.

İngiltere futbolunda Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ve Axel Tuanzebe'nin yanı sıra Chelseali Antonio Rudiger ve Reece James gibi birçok futbolcu, son dönemde sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

TFF'DEN DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen 34 yaşındaki Türk futbolcu Kazım Kazım'a sosyal medya platformlarında yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Milli Takımlar hesabından yapılan açıklamada, "Toplamda 43 defa milli formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız Kazım Kazım." denildi.

Verdikleri destek dolayısıyla TFF'ye teşekkür eden Kazım Kazım ise sosyal medya hesaplarından ay-yıldızlı formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Türk olmaktan ve ay-yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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